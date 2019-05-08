Сможет ли Азербайджан стать социальным государством?..

Последние два-три месяца без преувеличения можно назвать периодом активных социальных программ и инноваций.

Анонсирование президентом Ильхамом Алиевым такого обстоятельства, что Азербайджан со временем превратится в социальное государство, заявления высокопоставленных государственных чиновников о подготовке новой социально–экономической модели еще раз свидетельствуют о том, что страна находится накануне серьезных социально-экономических реформ.

Конечно, по этому поводу в среде экономистов существуют и иные соображения. Более либерально настроенная часть населения считает, что продолжение прежней социальной стратегии было бы более целесообразным.

Дело в том, что до сих пор социальная политика страны имела конкретно-адресованную направленность. Конечно, со временем ее можно углубить и усилить, расширить базис социального слоя, который нуждается в активной поддержке государства. Но при этом главная линия политики все-таки должна сохраниться, она должна быть адресована не всем гражданам страны, а как уже заметили, в первую очередь, именно малоимущим категориям общества.

Сторонники этого подхода считают, что в настоящее время наложить чрезмерно большие социальные обязательства на молодое, еще неокрепшее государство может иметь негативные последствия для страны, даже может нарушить макроскопическую стабильность или устойчивость экономики.

Но подавляющая часть населения страны придерживается иных взглядов и считает, что усиленная социальная политика, в какой-то степени является вызовом времени и имеет под собой логично обоснованный фундамент.

В современном мире социальные государства весьма распространенное явление; с ростом национальных доходов и развитием национальной экономики те или иные государства увеличивают финансовые инъекции в социальную сферу.

Еще раз заметим, что это не случайно. Во-первых, развитые государства осознают, что без здорового и грамотного общества не бывает и развитой, креативной экономики, человеческие ресурсы используются неэффективно, падает продуктивность экономики…

Во-вторых, неправильное распределение национального дохода приводит к усилению социального неравенства, даже к антагонистической поляризации общества, а это в свою очередь приводит к нежелательным социально-политическим катаклизмам.

По этой причине, позиции сторонников усиленной социальной политики выглядят более логичными. Решение проблемы, подбор наиболее оптимальной модели зависит и от историко-социального опыта каждого государства и общества.

Там, где сильны либеральные тенденции, там, конечно, подход к социальным проблемам отличается своей либеральной направленностью. Но есть страны, в которых исторически социалистические традиции были более ощутимыми, и география подобных стран не ограничивается только странами Восточной Европы, есть и бывшее постсоветское пространство, страны которого вышли из т.н. «коммунистической шинели». К такой же категории стран относится и наш Азербайджан.

Добавим, что в подобных странах люди как правило, более чувствительны к идеалам социального равенства и справедливости. Это является нашей исторической особенностью, и мы не имеем право игнорировать ее или же не учитывать ее уроки, делая выводы в формировании социальной политики.

Это в равной мере относится ко всем странам бывшего советского пространства. Поэтому люди постоянно сравнивают социальный климат совей страны с аналогичным климатом или же показателями других постсоветских стран и задаются вопросами; Почему в России так, а у нас нет? Почему это есть в Туркмении или в Грузии, а у нас нет?..

Конечно, подобные сравнения не всегда бывают объективными и обоснованными. Дело в том, что в тех странах нет столько беженцев и вынужденных переселенцев, у них нет такой проблемы, как война, поэтому им не приходится каждый год увеличивать свой военный бюджет и т.д.

Но люди иногда не должным образом вникают в суть этих проблем и требуют от государства большей социальной поддержки. А государство, как уже заметили выше, в принципе не может не учитывать подобные настроения среди населения, потому что это может привести к сильному отчуждению между государством и обществом, что в свою очередь, чревато негативными последствиями.

Есть и другое обстоятельство. Экономические показатели не являются статическими, несмотря на временные кризисные ситуации они также, как минимум, в среднем меняются в лучшую сторону – конечно, тут речь идет о тех странах экономики, которых базируются на здоровых и прочных фундаментах. Государства становятся богатыми, а у богатых государств население не может и не должно быть бедным.

Согласитесь, что Азербайджан 90-х годов и Азербайджан последних десяти лет – несравнимые понятия. Было время, когда граждане должны были дать своему государству шанс, чтобы оно провело экономические реформы, сформировало и осуществило свою нефтяную стратегию.

Тогда и зарплаты были довольно низкими, а о серьезной социальной политике говорить даже не приходилось. Но эти годы остались позади. Сейчас же наступил черед государства; есть граждане, которые являются безработными, есть, которые работают, но получают не очень-то высокую зарплату – им всем нужна поддержка государства.

Вдобавок, Азербайджан является нефтегазовой страной. Люди сравнивают не только социальные показатели стран бывшего советского сегмента, но и уровень жизни, социальную атмосферу в развитых нефтяных странах.

Поэтому не учитывать все эти реалии было бы не очень-то правильно, даже весьма ошибочно, т.к. сравнения с другими странами формируют отношение людей не только к своему правительству, вообще, а к отечеству в целом…