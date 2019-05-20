«Смертельный» экзамен или как не довести ребенка до суицида?

Великий Пушкин писал, что весной он болен. Ну не любил поэт весну и, наверное, сейчас, спустя 182 года после его смерти можно сказать, что весна на самом деле заставляет напрячься. Но, не из-за грязи и погоды, а из-за экзаменов. В Азербайджане обнародованы результаты первого этапа выпускных экзаменов, проведенных в марте 2019 года Государственным экзаменационным центром по уровню общего среднего образования (9 классов), и 7 апреля — по уровню полного среднего образования (11 классов).

В ГЭЦ заявили, что участвовавшие в экзамене ученики на сайте центра могут ознакомиться со своими результатами , графическим изображением листа с ответами, критериями оценивания по каждому заданию открытого типа — предполагаемые верные ответы и решение задания, шкала оценивания, пишет Report.

На днях пройдет второй этап вступительных экзаменов, после чего результаты либо обрадуют, либо огорчат сотни граждан.

Как заявил эксперт в сфере образования Кямран Асадов, 2019 год запомнится не самыми приятными результатами. «Выпускные и вступительные экзамены 2019 года запомнятся низкими, по сравнению с предыдущими годами, результатами», — считает он.

Причина, по словам эксперта, в том, что в этом году экзамены проходят по новой, еще не освоенной системе.

Соответственно, неудовлетворительные результаты могут стать причиной конфликта между детьми и родителями.

Но, прежде чем начнется волна морального и физического «избиения» младенцев (ну или выпускников-абитуриентов), не стоит забывать, что у нас в стране уже есть печальная практика смертельных исходов подобных конфликтов.

В прошлом году Шабнам Халеддин гызы Рзаева, 2001 года рождения из-за того, что неудачно сдала вступительные экзамены покончила жизнь самоубийством

В том же году по той же причине 17-летний Панах Гулиев выбросился с балкона своей квартиры, расположенной на пятом этаже.

И так происходит каждый год.

Что же заставляет детей и подростков, а порой уже студентов ВУЗов распрощаться с самым ценным, что может быть дано человеку — жизнью?

Нередко, причина в том, что молодые люди, не успевшие пожить, набраться опыта и мудрости, боясь реакции родителей, родственников, друзей и просто окружающих людей, решают, что суицид самый оптимальный и легкий выход из создавшейся ситуации. А зря.

Со стороны трудно сказать, кто виноват в том, что дети доходят до отчаяния. Можно лишь предположить, что семья в данной ситуации играет не последнюю роль.

Несколько лет назад, директор школы в Сингапуре перед экзаменами разослал родителям учеников такое письмо: «Дорогие родители

У ваших детей скоро экзамены. Я знаю, что вы очень переживаете, и хотите, чтобы дети хорошо их сдали. Но я также хочу, чтобы вы помнили: среди учеников, которые будут сдавать экзамены, есть актер, которому не нужна математика. Есть предприниматель, которому необязательно разбираться в истории английской литературы. Есть музыкант, для которого не важны оценки по химии. Есть спортсмен, для которого успеваемость по физкультуре важнее, чем по физике.

Если ваш ребенок получит наивысший балл — это здорово! Но если нет — пожалуйста, не отнимайте у него или у нее их самооценку и достоинство. Скажите ему: «Ничего страшного, это всего лишь экзамен». Впереди их ждут гораздо более серьезные вещи. Скажите им, что независимо от их оценок — вы все равно будете любить их и никогда не осудите.

Пожалуйста, сделайте, о чем я вас прошу, а потом… наблюдайте, как ваш ребенок будет покорять этот мир. Один экзамен или плохая оценка не отнимет у него его мечту и талант. И пожалуйста, не думайте, что по-настоящему счастливыми могут быть только врачи и инженеры».

Психолог-консультант Мехрибан Маммедкеримова считает, что существует конкретная схема, как правильно реагировать на экзамены и оценки.

По ее словам, самое главное, не стоит огорчаться и тем более давить на ребенка. «Не огорчайтесь, если ваши дети получили низкие баллы. Любая неудача в любой момент может превратиться в самую большую удачу. Все, что случается, все к лучшему. У каждого из нас свой жизненный путь. Если закрывается одна дверь, то обязательно открываются новые возможности. Главное, разглядеть и по достоинству оценить новые открывшиеся двери. Жизнь продолжается. И даже, если ваши дети неудачно сдали экзамены, то их и ваша жизнь на этом не заканчивается. Никто из нас точно не знает, что для нас самое лучшее. Плывите мирно по течению реки жизни и научите этому своих детей. Важнее всего физическое и психологическое состояние ваших детей. Берегите свое здоровье и здоровье ваших детей», — говорит она.

Как отмечает эксперт по образованию Надир Исрафилов, что по какой-то причине, практически любой детский или подростковый суицид связывают со школой, с образованием. «А я считаю, что это несправедливая ситуация. Знаете, это своего рода социальный момент. Люди бросаются с мостов, вешаются в хлеве. Это ведь не связано с образованием, со школой?! Да, школа является неотъемлемой частью социума. Все процессы, происходящие в обществе, имеют свое влияние и на школу. Но, перебрасывать всю ответственность за процессы, происходящие в обществе, не принимая во внимание правовую оценку, объективные и субъективные причины происшествий — это неправильно», — говорит он.

Н.Исрафилов говорит, что если обратить внимание, то можно увидеть, что в дни экзаменов, перед зданиями, где они проходят, можно увидеть охрану, машины скорой помощи. «Вы бы видели, сколько людей теряют сознание, их состояние ухудшается. Медработники на местах сразу помогают. Обратите внимание, сколько людей собираются перед этими зданиями, ожидают выпускников или абитуриентов. Зачем все это напряжение, волнение? Сегодня просто стало модным, чтобы ребенок поступил в ВУЗ сразу после школы, набрал N-ное количество баллов… Такого нет ни в одной стране мира», — считает эксперт.

Также эксперт отметил, что родители не понимают того, что школа — это не учреждение, которое подготавливает учеников к высшему учебному заведению. «Ни в законодательстве, ни в законе об образовании нет такого требования. Школа обязана предоставить ученику систематизированные знания и умения. У нас, к сожалению, на ребенка давят все: и школа, и семья, и родители. В таком случае, на этапе психологического созревания, ребенок может прибегнуть и к суициду. Только потому, что он не оправдывает ожиданий и требований окружающих. У нас постоянно звучат предложения об облегчении образовательного процесса. Министерство образования Азербайджана поручило издательствам, занимающимся выпуском учебно-методической литературы, определить оптимальные пути снижения веса учебников. У младшеклассников начинаются проблемы с позвоночником из-за ранцев с тяжелыми книгами. Это тоже в определенном смысле усложняет образовательный процесс».

По мнению эксперта, у нас в стране забыли, что школа занимается не только образованием молодежи, но и его воспитанием. «Считаю, что воспитательные работы в школах должны быть усилены. Министерство Образования сейчас держит в центре внимания психологическую сторону образования. Для этого создаются и применяются разные проекты. Сам министр образования считает, что взаимодействие между школой и родителями должно быть усилено, работы в этом направлении ведутся. И я надеюсь, что это возымеет свое влияние», — подытожил Надир Исрафилов.

Нам бы очень хотелось, чтобы результаты экзаменов — даже самые плачевные — никак не сказались на взаимоотношениях между родителями и детьми. Даже если родитель считает, что его ребенок не оправдал ожиданий, уж лучше пусть он будет не таким умным, как сын маминой подруги, но, главное, что живым. Наверное, этим все и сказано.