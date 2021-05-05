В Канаде зафиксирован второй смертельный случай после прививки AstraZeneca

Канадская провинции Альберта зарегистрировала вторую в стране смерть из-за нарушения свертываемости крови после прививки AstraZeneca от коронавируса, сообщила главный санитарный врач провинции Дина Хиншоу.
Ранее сообщалось, что первый случай смерти после прививки вакциной AstraZeneca в Канаде был зарегистрирован в провинции Квебек в конце апреля.
«Как главный санитарный врач, я с грустью сообщаю о том, что сегодня вечером (4 мая — ред.) мы подтвердили смерть женщины из Альберты в возрасте более 50 лет от тромбоза после прививки AstraZeneca», — заявила Хиншоу в пресс-релизе на сайте службы здравоохранения провинции.
При этом Хиншоу напомнила, что риск смерти или осложнений от коронавируса превышает риски от прививки.
«Для сравнения, вероятность смерти среди заболевших COVID-19 жителей Альберты в возрасте от 50 до 59 лет в 350 раз больше вероятности формирования тромбоза после вакцины AstraZeneca. Вероятность того, что они будут госпитализированы из-за COVID-19, по крайней мере в 1500 раз больше, чем вероятность формирования тромбоза после вакцины AstraZeneca», — отметила главврач Альберты.
Министерство здравоохранения Канады одобрило использование вакцины от коронавируса AstraZeneca 26 февраля. Помимо этого в стране авторизованы препараты Pfizer/BioNTech, Moderna и Janssen.