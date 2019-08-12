Смерть Эпштейна породила новые конспирологические теории

Смерть (по-видимому – самоубийство) финансиста Джеффри Эпштейна в федеральной тюрьме вызвало волну теорий заговора в Интернете. Их сторонники поспешили выступить с необоснованными предположениями, что смерть Эпштейна не была самоубийством или что оно было инсценировано, сообщает Голос Америки.

Некоторые из этих предположений скопировал в «Твиттере» президент Трамп.

Эпштейну грозило до 45 лет тюрьмы по обвинениям в секс-торговле. Он не признал себя виновным и ожидал суда, который должен был начаться в следующем году.

Отношения Эпштейна с президентом Дональдом Трампом, экс-президентом Биллом Клинтоном и британским принцем Эндрю оказались в центре распространяемых в Интернете слухов и теорий. Авторы многих из них задаются вопросом: что было известно политикам о предполагаемых преступлениях Эпштейна?

Трамп и Клинтон заявили, что не знали о предполагаемых преступных схемах Эпштейна.

Трамп признал, что знал Эпштейна, но заявил, что «давно поссорился с ним».

В ответ на просьбу прокомментировать ретвиты президента, советник Белого Дома Келлиэнн Конуэй, выступая на канале Fox News, заявила: «Думаю, что президент просто хочет, чтобы все было расследовано».