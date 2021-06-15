КНР призывает НАТО прекратить раздувать различные теории о «китайской угрозе», Пекин не намерен создавать для других «системные вызовы», но если кто-то бросит вызов ему, безучастным Китай не останется, говорится в заявлении миссии КНР при ЕС.
Ранее лидеры стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе заявили об озабоченности возрастающим военным потенциалом Китая, а также его сотрудничеством с Россией в военной сфере.
«Мы обратили внимание на касающееся Китая содержание заявления по итогам брюссельского саммита НАТО. НАТО заявляет, что Китай представляет так называемый «системный вызов», это клевета на мирное развитие Китая, неправильная оценка международной ситуации и собственной роли (организации – ред.), главным образом – это продолжение менталитета холодной войны и психология блоковой политики», — говорится в заявлении миссии.(РИА Новости)