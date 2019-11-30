Sky: британская полиция проводит обыск в квартире лондонского террориста

Полиция Британии проводит обыск в квартире Усмана Хана, напавшего в пятницу с ножом на людей на Лондонском мосту. Об этом сообщил в субботу телеканал Sky News.

По его данным, обыск идет в городке Танстолл (графство Стаффордшир), где проживал 28-летний преступник. У входа в многоэтажный дом натянут брезентовый тент, чтобы скрыть от глаз работу криминалистов. Одновременно следственные действия продолжаются и на Лондонском мосту, который продолжает оставаться закрытым для публики.

По информации Sky News, Хан был учеником британского проповедника радикального направления в исламе Анжема Чудари. В сентябре 2015 года Чудари был приговорен к пяти годам тюрьмы за призывы поддерживать запрещенную в РФ террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ). Через два года он был автоматически освобожден из тюрьмы после того, как отбыл половину срока.

Точно такие же правила условно-досрочного освобождения были применены и к лондонскому террористу. В 2012 году он был признан виновным в намерении взорвать Лондонскую фондовую биржу. После этого он был приговорен к бессрочному сроку заключения, однако после успешной апелляции его адвокатов срок был сокращен до 16 лет. В декабре прошлого года, отбыв в тюрьме семь лет, Хан был освобожден и был обязан носить электронный браслет.