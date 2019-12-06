Скрытая инфляция превысила 10%

В стране наблюдается необъяснимое с точки зрения экономической теории и практики явление — несмотря на серьезный прирост денежной массы, официальная инфляция остается на стабильном уровне.

«Официально заявленные показатели инфляции стабильны и не поспевают за ростом денежной массы. Такие пропорции еще не наблюдались в мировой экономике. Т.е. наша страна в этом смысле создает прецедент», — считает ученый-экономист Губад Ибадоглу.

Так, согласно данным Центрального банка Азербайджана, по состоянию на 1 декабря инфляция в стране по сравнению с прошлым годом составила 2,6%. При этом объемы денежной массы увеличились на 18,8% .

Под занавес ноября денежная масса в стране составила 10 млрд. 674 млн. 500 тыс. манатов, увеличившись к показателю начала года на 1 млрд. 128 млн. 800 тыс. манатов, или 11,8%. В годовом исчислении денежная масса увеличилась на 1 млрд. 689 млн. 300 тыс. манатов (18,8%). Для сравнения, в минувшем году прирост был на уровне 12% до 1002,5 млн. манатов.

«Как видите, денежная база в этом году растет быстрее. При этом влияние монетарных факторов на темпы инфляции усугубляется тем, что рост денежной массы превышает темпы роста ВВП.

По результатам десяти месяцев текущего года в годовом исчислении рост денежной базы девятикратно превысил темпы роста ВВП. Упомянутое обстоятельство говорит о фальсификации данных по инфляции Государственным комитетом статистики, поскольку при таких темпах роста денежной базы цены не могут оставаться на стабильном уровне», — заметил Ибадоглу.

По его словам, следуя из официальных данных, денежная база в стране растет, а инфляция остается стабильной, однако такого не может быть — один из двух показателей неверный.

«Считаю, что неправильно посчитан и подвергается всевозможным манипуляциям именно показатель инфляции. По сложившейся уже традиции официальными подсчетами искусственно понижается ее уровень, — продолжил ученый. — При этом наблюдения показывают, что цены в текущем году растут быстрее, чем в предыдущем, особенно это касается цен на продукты питания первой необходимости».

Причиной роста денежной массы Ибадоглу назвал социальный пакет правительства, сопряженный с повышением зарплат и социальных пособий.

«Не оставляет сомнений тот факт, что скрытая инфляция в стране даже превысила 10%», — по мнению эксперта, это очевидный показатель проблем в экономике, а следующий год будет сложным для населения.