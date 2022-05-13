В России уже идет скрытая мобилизация. Она началась ориентировочно в конце марта и проявляется в разных формах, пишет Русская служба «Би-би-си».

По данным журналистов, военкоматы активно зазывают «запасников» прийти для «воинского учета» либо для «подтверждения места жительства и прописки». При этом в повестке указано, что явиться необходимо на основании закона «о мобилизации», а не «о воинской службе». Такие письма получают в том числе жители Москвы.

При посещении комиссариата россиян уговаривают поступить на службу по контракту, обещая отправить их на фронт только в глубокий тыл, например, помогать с гуманитарной помощью, в уборке улиц и восстановлении домов в Донбассе. Приехав в Украину, эти военные оказываются на передовой и потом в лучшем случае в плену.

Издание отмечает, что гражданин имеет полное право игнорировать такие приглашения от военкоматов, если официально не объявлена мобилизация. Пока отказники не понесли за это никакого наказания.

Некоторые добровольцы подписывают контракты, увидев рекламу с обещаниями хорошего заработка и «высокого социального статуса». «Би-би-си» уточняет, что привлекая таким образом мужчин, пункты отбора контрактников буквально выбиваются из сил. Предложения заключить договор даже присылают по почте. В письмах прописано, что контракт можно заключить на срок от трех месяцев.

Денежное довольствие от 130 тысяч рублей обещают в случае участия в «спецоперации». Желающим служить только в России будут платить 35-40 тысяч. (moscowtimes.ru)