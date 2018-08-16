Силы безопасности Турции ликвидировали террориста из «красного списка»

В ходе операции ВС Турции и Национальной разведывательной организации Турции (MIT) в иракском Синджаре ликвидирован так называемый «ответственный КСК по Синджару» Исмаил Озден по прозвищу Мам Зеки Шенгали, включенный в «красный список» террористов, сообщает агентство «Анадолу».

Исмаил Озден, входивший в Исполнительный совет РКК/КСК, стал первым террористом из «красного списка», ликвидированным за пределами Турции.

Операция была названа в четь 11-месячного Бедирхана Мустафы Каракая, убитого террористами PKK в турецкой провинции Хаккари.

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