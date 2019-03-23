Силовой сценарий всегда на столе — Пашинян это хорошо знает

Интервью # с российским политическим экспертом, редактором Службы расследований межгосударственного общественно-политического телерадиожурнала «Мировое сообщество» Денисом Коркодиновым.

— Начнем с традиционного вопроса. Как Вы оцениваете нынешний уровень отношений между Россией и Азербайджаном в военно-технической сфере?

— В современных условиях отношения между Россией и Азербайджаном имеют особую стратегическую значимость, когда практически одновременно возрастают интересы всего международного сообщества к Южному Кавказу, а также развиваются геополитические связи с Ираном и Турцией. Однако между нашими странами до сих пор имеется ряд принципиальных разногласий относительно так называемого «армянского фактора», транзита энергетических ресурсов, нагорно-карабахской проблемы.

В результате распада СССР отношения между Баку и Москвой начали строиться фактически с чистого листа. Сейчас же можно с уверенностью сказать, что и Азербайджан, и Россия намерены выстраивать действительно конструктивный диалог с тем, чтобы совместными усилиями стремиться к развитию и укреплению своего положения на международной арене.

В основе взаимоотношений наших стран лежат давние традиции дружбы и добрососедства, а также равноправие, уважение интересов друг друга, общие история и культура. Помимо прочего, важную роль в укреплении дружественных, добрососедских отношений играет военно-техническая сфера.

Так, отмечу, что динамика контактов в области закупок азербайджанской стороной российского вооружения стремительно нарастает. Причина этого состоит в том, что страны видят взаимную выгоду от такого партнёрства.

Именно данное обстоятельство позволило заведующему отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмету Гаджиеву в одном из своих недавних интервью отметить, что российско-азербайджанские отношения носят характер стратегического партнерства и развиваются очень плодотворно, а установление взаимовыгодного, долгосрочного, перспективного отношения с соседними странами, в том числе и с Россией, является приоритетным направлением внешней политики Азербайджана.

— Хотелось бы затронуть вопрос о поставках российского оружия в Азербайджан и Армению. В то время как Баку закупает вооружение в твердой валюте, Еревану делаются исключительные уступки.

Армения намерена приобрести еще 12 истребителей СУ-30 СМ, помимо полученных четырех, в рамках выделенного Россией кредита. Как Вы считаете, таким образом Москва не желает упускать из своей орбиты влияния Ереван после прихода к власти Пашиняна?

— Международная торговля, в том числе и вооружением, развивается по всем законам современного рынка, когда спрос порождает предложение. Это касается и отношений между Россией и Азербайджаном. Если Азербайджан имеет возможность оплачивать военные поставки, то это свидетельствует лишь о высокой платежеспособности официального Баку. В свою очередь, никто не обязывает Азербайджан приобретать вооружение исключительно у России, о чем можно утверждать, исходя из того, что Баку активно сотрудничает в сфере военных поставок, помимо прочего, с Турцией, Израилем, Индией, Пакистаном, Белоруссией и рядом других стран.

Таким образом, азербайджанская сторона абсолютно свободна в выборе основных стран-источников военных заказов. Вместе с тем, Азербайджан также свободен в выборе средств платежа, которые он предпочитает использовать в сфере международной торговли. Россия, как и любое другое государство, вряд ли будет отказываться, когда ей вполне обоснованно предлагают деньги за товары, которая она производит и поставляет на рынок.

Что касается кредитов, предоставляемых российским руководством Еревану в целях последующего их использования для приобретения российского вооружения, то, видимо, здесь возмущение Азербайджана совершенно напрасно. Ведь, выдавая кредиты, Москва лишь расширяет поле зависимости Армении от российских поставок. Иначе говоря, чем больше кредитов, тем больше Ереван должен Москве. И вряд ли стоит относительно этого проявлять беспокойство, поскольку Баку, закупая российское вооружение, есть чем гордиться — свободой, тогда как Ереван с каждой военной поставкой все больше становится зависимым от Москвы. Это делает Армению более «ручной», и позволяет манипулировать ею.

Безусловно, такое положение дел на первый взгляд выглядит несправедливым. Ведь Россия, получается, поставляет вооружение одновременно двум сторонам нагорно-карабахского конфликта. Но это лишь на первый взгляд.

На самом же деле, Армения, приобретая российское оружие, теперь далее и пикнуть не может, если на то не будет воли России. И даже самолёты СУ-30 СМ не смогут исправить ситуацию, поскольку у Еревана нет средств на эксплуатацию этого вида вооружения. Между тем, Азербайджану предоставлен полный карт-бланш.

— Изменится ли баланс сил между Азербайджаном и Арменией после поставок СУ-30 СМ в Армению?

— Нисколько не изменится. Азербайджан в настоящее время имеет на вооружении достаточный комплекс мер, благодаря которым обеспечивается его высокая оборонная мощь, как в небе, так и на земле. Это неоднократно подтверждалось на поле боя, где Баку демонстрировал отличные показатели в военной выучке и качестве техники.

— Затянувшиеся переговоры по карабахской проблеме не дают никаких результатов. Тем более, что Пашинян выступил с идеей изменения формата путем привлечения к переговорам представителей «нкр». Как вы думаете, при таком раскладе, не становится ли все более актуальным военное решение конфликта? Какова его вероятность?

— На самом деле военное решение нагорно-карабахского конфликта назрело уже давно. Сейчас отношения между Арменией и Азербайджаном в этой связи строятся по принципу «спущенных затворов», когда даже незначительная провокация на линии фронта способна вызвать полномасштабные военные действия.

В апреле 2016 года Баку показал, что способен силой вернуть свои земли. Однако под давлением международных арбитров «четырехдневная война» прекратилась. Но это вовсе не свидетельствует о том, что Азербайджан спасует, если в очередной раз Армения даст повод для военной кампании. Силовой сценарий всегда на столе. И Никол Пашинян это хорошо знает. Только по этой причине он выступает с заявлением об оперативном переформатировании переговорного процесса, поскольку понимает, что при сохранении status quo войны не миновать. Однако таким образом армянский лидер лишь отсрочивает свое поражение на фронте, тогда как это поражение, скорее всего, уже предрешено.

Война в Нагорном Карабахе будет. И не исключено, что она начнется уже в 2019 году.