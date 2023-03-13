Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты совместно с Великобританией и Австралией в рамках AUKUS планируют разработать новую подводную лодку с ядерной силовой установкой и конвенциональным оружием. Об этом сообщает РИА Новости.

«Финальной фазой будет не только проектирование и разработка, но и развертывание новой подводной лодки – субмарины SSN AUKUS с ядерной силовой установкой и конвенциональным вооружением, которая будет построена с использованием британских и американских технологий», — сказал Салливан.

Проектом предполагаются масштабные инвестиции в сферу промышленности трех стран.