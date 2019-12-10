«Северный поток-2»: быть или не быть?

Итак, 10 декабря пришла новость, что Конгресс США заложил-таки в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций против газопровода «Северный поток – 2». Это следует из опубликованного документа.

Ранее стало известно, что комитеты по вооруженным делам Палаты представителей и Сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. Для вступления в силу документ должен подписать президент США.

Он предполагает «защиту европейской энергетической безопасности путем введения санкций, связанных с российскими энергетическими трубопроводами».

«В ближайшие дни президент подпишет целевые санкции, которые будут делать именно это, конкретно штрафовать компании, которые принимают участие в установке трубопровода», — заявил в связи с этим сенатор-республиканец Тед Круз, подразумевая «Северный поток».

Политик считает, что новые санкции минимум на год остановят строительство северного проекта.

Прежде всего, ограничения коснутся компаний, которые предоставляют свои суда для строительства. Их руководителям могут запретить въезд в США, а американским активам организаций грозит блокировка.

Всего на военные расходы заложено $738 млрд, сказано в документе, который, законодатели рассчитывают принять до 20 декабря 2019 года, когда Конгресс США уходит на рождественские каникулы, после чего его подпишет президент.

Некоторые американские законодатели опасаются, что Трамп может заблокировать законопроект. Чтобы исключить такую возможность, сенатор от Республиканской партии Тед Круз настаивал на включении санкций в законопроект об обороне, который в любом случае будет принят. По мнению Круза, ввод трубопровода в строй «принесет России миллиарды долларов, которые будут использованы для финансирования военной агрессии против Америки и против Европы».

Напомним, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса заявил, что работы по прокладке газопровода «Северный поток — 2» близки к завершению.

А на днях известный немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в Сенате США сообщил, что ограничения могут ввести против швейцарской компании Allseas, которая специализируется на укладке под водой труб и кабелей. По информации издания, под угрозой находятся также несколько немецких компаний, которые сотрудничают с «Газпромом».

Еще более интересно, что, как стало известно, Германия задумается о контрмерах, если США введут санкции против газопровода «Северный поток — 2». Как заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, санкции Вашингтона, призванные помешать эксплуатации трубопровода, абсолютно недопустимы, и правительство ФРГ обязано с ними бороться.

Отметим, что закон о национальном оборонном бюджете США является одним из важнейших документов, который определяет расходы на оборону страны. И включение санкций против «Северного потока — 2» в проект означает, что существует общая позиция по этому вопросу в обеих палатах Конгресса США.

Анонсируя санкции против «Северного потока-2», председатель Комитета международных дел Сената США сенатор Джим Риш заявил, что эти ограничения могут заставить компании отказаться от участия в проекте «Северный поток — 2». Ведь санкции принесут им большие расходы. Сенатор полагает, что тогда России придется искать другой способ закончить газопровод, если ей вообще удастся это сделать.

Ранее в России обещали завершить строительство «Северного потока-2» до конца 2019 года. Однако сегодня утверждают, что запустят в середине 2020 года.

Более всех новости из Вашингтона обрадовались в Киеве. Оно и понятно, ведь именно Украина проиграет больше всех как страна-транзитер от ввода в строй подводного трубопровода. «Нафтогаз Украины» поблагодарил американских сенаторов за внесение в оборонный бюджет Пентагона санкций против газопровода «Северный поток — 2» и призвал Дональда Трампа подписать законопроект до рождественских праздников. «Введение этих санкций имеет мощную поддержку обеих партий как в Сенате, так и в Палате представителей. А тем временем в Балтийском море сложные погодные условия. Потому что зима, ну что же. Спасибо сенатору Крузу и сенатору Шахин за активную и несокрушимую позицию, которая защищает не только энергетическую безопасность Европы, но и трансатлантическое партнерство», — говорится в сообщении «Нафтогаза».

Итак, уже ясно, что санкции будут применяться к компаниям, которые занимаются прокладкой российского газопровода. Понятны эмоции американцев и украинцев, но вопрос — как это решение воспрепятствует прокладке трубы? Судя по имеющимся сообщениям, оно может значительно притормозить время ввода его в действие. Хотя, кто знает, может западные фирмы не захотят попасть в «черные списки» США и вообще забросят работу над «Северным потоком»? Но в любом случае, это решение Штатов будет иметь и предупреждающее значение – всем станет ясно, что наказание за непослушание неизбежно, даже постфактум.