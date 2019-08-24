Сергей Шойгу все-таки прилетит в Молдову

Министр обороны России Сергей Шойгу планирует принять участие в запланированных в Молдове торжествах в честь 75-летия освобождения республики от фашизма. Об этом сообщил журналистам в субботу президент страны Игорь Додон после церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе, сообщает ТАСС.

«Насколько я знаю, через несколько часов господин Шойгу приземлится в Кишиневе. Он прибывает по моему приглашению для участия в мероприятиях в честь Дня освобождения Молдовы от фашистской оккупации», — сказал Додон. По его словам, вместе с министром обороны РФ они планируют принять участие в мероприятиях на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм», откуда в 1944 году началась легендарная Ясско-Кишиневская операция.

Напомним, что приглашение Шойгу в Молдову вызвало недовольство у премьер-министра страны Майи Санду, которая заседании в среду сообщила, что визит в республику министра обороны России, запланированный на 24 августа, не может считаться официальным, он будет носить частный характер.

«Я знаю, что 24 августа у министра обороны Павла Войку запланирована встреча с коллегой из России министром Шойгу. Но этот визит не может считаться официальным, поскольку Войку не выполнил все предусмотренные законодательством шаги. Как иностранный гражданин господин Шойгу может посетить Молдову как частное лицо, при этом он не может сопровождаться делегацией», — заявила Санду.