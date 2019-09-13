Секс в командировке

В одном южном городе всегда испытывали живейший интерес ко всему тому, что происходит в мире. Во-первых, это познавательно и увлекательно. Во-вторых, это дает повод для сравнения жизни южногородцев с жизнью жителей разных уголков планеты. В-третьих, кое-что из заграничного опыта можно было бы внедрить и в южном городе. И вот сейчас, после знакомства с новостью из Франции, мужское сословие южного города пребывало в состоянии крайнего возбуждения.

Оказывается, это не советский, а французский суд мог именоваться самым гуманным в мире. Гуманным и тонко чувствующим все тонкости и оттенки бытия своих сограждан. Собственно, именно поэтому французский суд признал мужчину, скончавшегося из-за инфаркта, полученного во время секса в командировке, жертвой несчастного случая на производстве. Есть и подробности кончины безвестного героя адюльтера.

Оказывается, инцидент произошел в 2013 году, когда строительная компания отправила инспектора техники безопасности в Луару. Однако в ночь на 21 февраля он умер от остановки сердца. Это произошло во время полового акта. С кем, как говорится, не бывает. Не рассчитал силы, переоценил возможности. Кто-то штангу слишком для себя тяжелую поднимает и умирает, а кто-то покидает этот бренный мир, перенапрягшись в иных условиях.

Но самое интересное случилось потом. В фонде первичного медицинского страхования отметили, что секс является такой же частью повседневной жизни, как прием пищи или поход в душ. Так что теперь государство и работодатель будут ежемесячно выплачивать компенсацию его семье. Такой поворот дела и шокировал южногородцев, всегда искавших пути решения своих финансовых проблем за счет государства.

Срочно был слет, съезд, сход обеспокоенных горожан. Нужно было обсудить перспективы, которые открывались перед ними в связи с решением французского суда. В актовом зале одного из Дворцов счастья, который был создан путем реконструкции бывшего Дворца пионеров, яблоку негде было упасть. Атмосфера была рабочей, все ждали выступления специалистов по столь деликатному вопросу.

«О, Франция, подарившая миру великих мыслителей, писателей, баснописцев, политиков! О, Франция, являющаяся родиной Мопассана и круассанов! О, великая страна, в которой рождена высокая мода! О, государство, в котором произошла революция, воспетая самим Гюго! Где еще могли принять столь гениальное решение, открывающее океан возможностей для мужчин из самых разных стран мира?!»,- начал издалека адвокат по кличке Муха.

Он снискал широкую известность в узких кругах своей готовностью защищать отпрысков местных чиновников, виновных в убийстве, в результате ДТП, несчастных граждан. Человеку с такими взглядами на жизнь можно было верить. Но собравшиеся жаждали получить более конкретные сведения о том, когда им уже можно будет занимать очередь у кассы, в которой раздаются деньги за секс в командировках?!

Все присутствовавшие сразу же и единогласно постановили, что решение французского суда является прецедентным. После чего, начались рассказы ораторов разного возраста и внешности. Сразу стало ясно, что никто из них во время секса в командировке не скончался. Но все они хотели, так сказать, перестраховаться. Мало ли, что ждет нас за поворотом. Седина в бороду, бес в ребро и все — последний бой, он трудный самый!

И что тогда?! В углу заплачет мать-старушка, смахнет слезу старик-отец, да и молодая больше не узнает, какой у парня был, простите, конец! Кто должен скрасить горечь утраты? Ясное дело — государство. Ведь, все свои амурные приключения потенциальные жертвы секса в командировках совершали из сугубо патриотических побуждений, прославляя южный город на весь мир! Как не оценить, в прямом смысле слова, по достоинству, все эти усилия?!

Кроме того, наиболее подготовленные ораторы пришли в зал с заранее припасенными справками, из которых следовало, что обладатель оной получил травму во время секса в командировке. Стало быть, ширился круг претендентов на прижизненную пенсию по инвалидности. Были тут и те, кто жаждал пройти лечение в тех самых зарубежных отелях, саунах и прочих местах отдыха, где они эти травмы получили.

А пока еще не трудоустроившаяся молодежь южного города уже рвалась в бой, изъявляя желание поработать где угодно, лишь бы их потом в командировку отправили. Со всеми вытекающими из нее последствиями. В общем, южный город жил в ожидании больших перемен. И нет ничего удивительного в том, что мероприятие, посвященное историческому решению французского суда, завершилось глубоко за полночь коллективным исполнением «Марсельезы».