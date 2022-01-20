Британский принц Эндрю удалил аккаунты во всех социальных сетях из-за секс-скандала, связанного с несовершеннолетней девушкой. Об этом сообщает The Times of Israel.

В частности, удалены аккануты принца Эндрю в Twitter (@TheDukeOfYork), Youtube, Instagram и Facebook.

Второй сын Елизаветы Второй, 61-летний Эндрю стал фигурантом гражданского дела по обвинению в изнасиловании. Его обвинительница Виктория Джуффре заявила, что у нее был секс с принцем в возрасте 17 лет. При этом они познакомились через финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за педофилию.

Принц отрицает все обвинения, однако в 2019 году перестал участвовать в общественной жизни королевской семьи и даже не появился на свадебных фотографиях своей дочери Беатрис в 2020 году.

Елизавета Вторая лишила сына всех воинских званий. (Газета.ру)