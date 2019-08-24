Сейсмологи из Норвегии зафиксировали под Северодвинском два взрыва

Взрыв на военном полигоне близ села Нёнокса под Северодвинском 8 августа, ставший причиной смерти нескольких человек, повлек за собой второй взрыв спустя два часа, из-за которого, по-видимому, произошел всплеск радиации. К таким выводам пришли в Норвежском сейсмологическом центре (НОРСАР), сообщает в пятницу, 23 августа, агентство Reuters.

Сотрудники центра предполагают, что второй взрыв, скорее всего, произошел на крылатой ракете, работающей на радиоактивном топливе. В связи с этим он был зафиксирован инфразвуковыми датчиками давления воздуха, а не сейсмическими мониторами. «Мы зарегистрировали два взрыва, последний из которых совпал по времени с сообщениями об увеличении радиации», — заявила глава НОРСАР Анне Стрёммен Люкке. По ее словам, оба взрыва были зарегистрированы в инфразвуковой системе центра, кроме того, первый был также зафиксирован и сейсмологами.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов в разговоре с агентством «Интерфакс» назвал сообщения о втором взрыве «очередным витком дезинформации». Он утверждает, что последствия инцидента под Северодвинском «не несут никакой угрозы». Власти Северодвинска также не подтвердили информацию о двух взрывах.