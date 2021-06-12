По меньшей мере пять человек погибли в результате двух взрывов в столице Афганистана Кабуле, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на министерство внутренних дел.
По данным телеканала, взрывы произошли в двух разных районах с разницей во времени менее получаса. Отмечается, что мишенью взрывов были два микроавтобуса, перевозившие граждан. Один из автобусов взорвался недалеко от больницы.
МВД сообщает, что число жертв может увеличиться. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрывы. (РИА Новости)