SCADA — критически важная инфраструктура

ОАО «Азерэнержи» выступило с заявлением о ходе работ в рамках «Программы реабилитации» по строительству, реконструкции и восстановительным работам на подстанциях системного назначения.

От результатов этой программы зависит сокращение потерь, и самое главное, несоразмерно более качественное электроснабжение потребителей. В рамках программы за последние шесть месяцев одновременно проведены ремонтно-восстановительные работы на множестве подстанций, позволившие значительно увеличить их мощность. В целом же за последние полгода мощность подстанций удалось увеличить на 249 мегаватт, информирует ОАО.

По данным # директора Ассоциации специалистов энергетики Азербайджана Расула Сулейманова, ключевым моментом реализации этой программы является установка современной системы автоматизации электрораспределения SCADA.

«Автоматизации электрораспределения на подстанциях системного характера должна быть быстродействующей и опережать систему автоматизации на электростанциях, чтобы отключать и принимать оперативные переключения быстрее, чем электростанции могут это сделать. Эту разницу очень трудно ликвидировать, почти невозможно. Но возможно, задачу удастся решить», — специалист уверен, что уже к лету работа в этом направлении должна быть завершена, поскольку именно на жаркое время года приходится большая нагрузка на сети.

Установка современной системы автоматизации электрораспределения имеет прямое отношение к ЧП на Мингечевирской ТЭЦ, сообщил собеседник:

«В первую очередь именно из-за этой аварии появилась необходимость в установке современной системы автоматизации. Раньше в советском электроэнергетическом хозяйстве применялась релейная защита — это медленно действующая система автоматики, сопоставимая с оборудованием, установленным на старых электростанциях. Когда же на территории страны построили новые современные электростанции, их системная автоматика с предохранением и собственной защитой начала превосходить по скорости старую систему защиты, оставшуюся на системных подстанциях с советских времен. И сегодня эту старую систему автоматизации электрораспределения, называемую релейной защитой, требуется усовершенствовать, перевести в электронный формат умной сети, которая позволит системе оставаться в рабочем режиме в любой форс-мажорной ситуации».

Говоря о финансовой части работ, собеседник напомнил, что ОАО «Азеришыг» и Азиатский банк развития (АБР) подписали кредитное соглашение о выделении ОАО первого транша кредита на улучшение системы распределения электроэнергии в Азербайджане еще летом 2016 года. А годом раньше Азербайджан и АБР подписали меморандум о взаимопонимании по инвестиционной программе на сумму в один миллиард долларов, предусматривающей реконструкцию и модернизацию энергосистемы страны.

В соответствии с проектом инвестиционной программы, АБР в три транша выделяет 750 млн. долларов (по 250 миллионов долларов каждый), оставшиеся 250 миллионов должны быть представлены правительством Азербайджана. «Эту сумму сейчас осваивают. Возможно, из бюджета будут оплачены определенные закупки ОАО на сумму 20 — 30 млн. долларов. Крупные расходы будут обеспечены кредитом АБР, взятым пять лет назад», — отметил Р. Сулейманов.

Напомним, что летом минувшего года ЧП на Мингечевирской ТЭЦ привело к системной аварии и обесточиванию всей страны. Система развалилась как карточный домик. При исправной работе системы автоматического распределения эта авария не должна была повлиять на работу подстанций, расположенных на востоке страны — Сумгаитской парогазовой установки (525 МBт), ГРЭС «Северная» (ПГУ в 400 МBт), Сангачальской электростанции (300 МBт), Ширванской тепловой электростанции (900 МBт), электростанций в Астаре, Хачмазе и пр.

Позже звучали мнения, что автоматика сработала, современные микропроцессорные устройства релейной защиты, сетевой автоматики, а также устройства регистрации аварийных событий и процессов, противоаварийной и режимной автоматики среагировали на аварию. Они отключили локальный источник опасности от сети, однако парогазовые электростанции на востоке страны не смогли принять увеличившуюся в результате этого нагрузку, поскольку не могут работать в полную мощность.

Мощность газопаровых электростанций на побережье Каспия гарантируется при 25-ти градусах окружающего воздуха и водозаборе не больше 16 градусов по Цельсию. Имеется в виду вода, которая нужна для конденсации пара. B жаркую погоду станции работают в половину мощности. Кроме того, потребляемый газ не соответствует стандартам, что приводит к поломкам и снижает КПД.

Газопаровое энергохозяйство теряет мощность из-за высокой температуры воздуха и морской воды. Неочищенный газ, поставляемый SOCAR на эти станции, также является причиной их некачественной эксплуатации.

«Газовые турбины легкие, момент инерции у них небольшой, что мешает поддерживать мощность», — подчеркнул эксперт. С его слов, ЧП на подстанции Мингечевира сыграло роль последней капли при стечении прочих обстоятельств. Электростанции на востоке страны не выдержали высокой нагрузки.