Нынешний год будет иметь критически важное значение для всего европейского континента, особенно в контексте выборов в США, считает министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с германской коллегой Анналеной Бербок.

«Для меня главным в ходе нашей первой встречи было отметить тот факт, что франко-германский тандем важен как никогда, 2024 год станет ключевым для всего континента. Я в частности говорю об этом в контексте выборов в США, которые потребуют проанализировать обстановку в зависимости от результатов», — сказал Сежурне.

Он заверил коллегу в намерении продолжать курс на укрепление двусторонних отношений и выразил надежду на осуществление совместных зарубежных поездок «в ближайшие месяцы и годы».(ТАСС)