Саудовская Аравия согласна с позицией США о причастности Ирана к нападению на танкеры

Саудовская Аравия согласна с позицией США, возложивших ответственность на Иран за нападение на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Как передает ТАСС, об этом заявил государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

Выступая в эфире телеканала, он отметил, что королевство «не видит причин не согласиться с госсекретарем [США Майклом Помпео]», который ранее заявил на брифинге в Госдепартаменте, что иранские власти несут ответственность за нападение на танкеры.

CNN указывает, что аль-Джубейр не предъявил никаких доказательств причастности Ирана к инциденту, но выразил уверенность, что расследование продолжится и «доказательства будут представлены миру».