Саудовская Аравия дала понять западным союзникам, что готова увеличить добычу нефти, если в России та существенно сократится под давлением санкций.

Об этом сообщили пять источников, знакомых с обсуждениями вопроса, пишет Financial Times.

Отмечается, что королевство сопротивлялось призывам Белого дома ускорить увеличение добычи, несмотря на то, что цены на нефть торгуются уже около 120 долларов за баррель. Саудовская Аравия считает, что ей необходимо держать свободные производственные мощности в резерве.

Опасения по поводу прямой нехватки поставок усилились после того, как Евросоюз принял очередной пакет санкций против Москвы, включающий запрет на импорт морской нефти из России. ЕС также договорился с Великобританией о запрете страхования судов, перевозящих российскую нефть, что, по мнению аналитиков, может серьезно ограничить возможности Москвы по перенаправлению нефти в другие регионы. (unian.net)