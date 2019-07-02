Сага о возвращении Неймара в «Барселону» продолжается

«Барселона» заинтересована в возвращении форварда «ПСЖ» Неймара, сообщает sports.ru.

По данным Esporte Interativo, сегодня отец Неймара Неймар-старший и юрист игрока встретятся с директором «Барселоны» Андре Кюри, ответственным за деятельность клуба в Южной Америке.

Стороны убеждены, что могут закрыть сделку. «ПСЖ» не заинтересован в Филиппе Коутиньо или Усмане Дембеле, а хочет прямой трансфер. Утверждается, что парижане готовы расстаться с Неймаром за сумму около 222 млн евро.

Именно за эту компенсацию Неймар и перешел в «ПСЖ» в 2017 году.

| 2019-07-02T01:46:35+00:00 2 июля 2019, 10:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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