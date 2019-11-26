«Сабах» подписал нового главного тренера

Азербайджанский футбольный клуб «Сабах» подписал нового главного тренера.
Как сообщает azerisport.com, команду возглавил хорватский специалист Желко Сопич. С 45-летним тренером был подписан контракт на полтора года.
За свою футбольную карьеру он успел поиграть в местных клубах «Загреб», «Славен Белупо», «Локомотива», немецких «Боруссии» (Менхенгладбах) и «Рот-Вайсс Ален», а будучи тренером, он поработал в той же «Локомотиве», «Рудесе», «Динамо Б» (Загреб), «Динамо» (Загреб), а также в «Аль-Айне» (ОАЭ). С последней командой он выиграл чемпионат ОАЭ и «Кубок президента».
Его помощником стал другой хорват Марко Лозо.
И.о. главного тренера «Сабаха» Игорь Пономарев продолжит свою деятельность в качестве члена Наблюдательного совета клуба. (сайт клуба)
| 2019-11-26T10:47:59+00:00 26 ноября 2019, 13:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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