«Сабах» подписал нового главного тренера

Азербайджанский футбольный клуб «Сабах» подписал нового главного тренера.

Как сообщает azerisport.com, команду возглавил хорватский специалист Желко Сопич. С 45-летним тренером был подписан контракт на полтора года.

За свою футбольную карьеру он успел поиграть в местных клубах «Загреб», «Славен Белупо», «Локомотива», немецких «Боруссии» (Менхенгладбах) и «Рот-Вайсс Ален», а будучи тренером, он поработал в той же «Локомотиве», «Рудесе», «Динамо Б» (Загреб), «Динамо» (Загреб), а также в «Аль-Айне» (ОАЭ). С последней командой он выиграл чемпионат ОАЭ и «Кубок президента».

Его помощником стал другой хорват Марко Лозо.

И.о. главного тренера «Сабаха» Игорь Пономарев продолжит свою деятельность в качестве члена Наблюдательного совета клуба. (сайт клуба)