Ряды недовольных «мусорным» рейтингом чиновников продолжают расти

Похоже, что недовольство позициями, присуждаемыми нашей стране международными рейтинговыми организациями, становится традиционной реакцией наших чиновников. На этот раз с подобным заявлением выступил замдиректора Агентства управления государственным долгом при министерстве финансов Азер Мурсагулов.

«Рейтинги Азербайджана, присуждаемые международнымиагентствами, могли бы быть выше, — цитируют Мурсагулова СМИ. — Мы провели подробный анализ рейтингов Азербайджана и считаем, что наши показатели за последнее время значительно улучшились. Мы видим, что наши рейтинги могли бы быть выше»

По его словам, аналогичная позиция и по суверенным бондам Азербайджана. Чиновник уверен, что международные рейтинговые агентства должны учесть проведенные в Азербайджане реформы и довести рейтинги до инвестиционного уровня.

Напомним, что начало претензиям к авторитетным рейтинговым агентствам положил своим выступлением в августе прошлого года глава отечественного Центробанка Эльман Рустамов. Главный банкир страны был недоволен оценкой агентства S&P, подтвердившего долгосрочный суверенный рейтинг Азербайджана на уровне «BB+». Прогноз долгосрочного рейтинга был подтвержден как «стабильный». После этого уже в начале марта сего года министр финансов Азербайджана Самир Шарифов также выразил недовольство рейтингом страны, который остался на уровне «мусорного».

«В настоящее время кредитный рейтинг Азербайджана от всех трех ведущих рейтинговых агентств (Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch )на уровне «BB+», прогноз «стабильный». Мы не согласны с таким рейтингом. Я считаю, что наши действия после девальваций нацвалюты, прогресса, достигнутого в оздоровлении банковского сектора, не были адекватно оценены рейтинговыми агентствами», — сказал С.Шарифов в эфире передачи «Пульс дня» на государственном телеканале AzTV.

По его свидетельству, кредитный рейтинг Азербайджана следует повысить на одну ступень — до «BBB-»(обязательства ниже среднего качества) с утвержденного неинвестиционного рейтинга «BB+»(рискованные обязательства с чертами спекулятивных). Напомним, что в конце января текущего года Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в местной и иностранной валютах на уровне «BB+», сохранив «стабильный» прогноз.

Представители местного экономического сообщества считают такие заявления неоправданными, считая, что стабилизация экономики обусловлена ростом цены нефти. В случае с вердиктом международных рейтинговых организаций речь о долгосрочных оценках кредитоспособности страны, которая обусловлена нефтяными индексами.

Сегодня баррель подорожал и конъюнктура нефти благоприятна для Азербайджана, но как поведут себя индексы в долгосрочной перспективе предсказать невозможно. С этой точки зрения, оценки международных агентств отражают реальное положение дел. Кредитные рейтинги представляют собой оценку рисков в долгосрочной перспективе, а предугадать будущее нефти не может никто, в том числе эксперты международных организаций. Сложно прогнозировать риски в отношении экономики, зависящей от углеводородного фактора, уверены опрошенные редакцией специалисты.