Цены на нефть растут в понедельник после уверенного подъема по итогам прошлой недели, сообщает Интерфакс.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в понедельник составляет $86,23 за баррель, что на $0,17 (0,2%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $1,59 (1,9%) — до $86,06 за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на Brent в понедельник поднималась до $86,71 за баррель, вплотную приближаясь к максимуму с октября 2014 года. Однако контракты не смогли удержаться на этом уровне, опустившись на фоне данных о замедлении темпов роста экономики Китая в четвертом квартале 2021 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $84,19 за баррель, что на $0,37 (0,44%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в пятницу стоимость этих контрактов поднялась на $1,7 (2,1%) и составила $83,82 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 5,3%, WTI — на 6,2%.