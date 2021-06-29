«Нами была принята группа граждан, собравшихся перед зданием Главного управления по личному составу Министерства обороны, которые утверждали, что участвовали в войне, но не были награждены медалями».

Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Министерстве обороны:

«В ходе встречи было отмечено, что награждение военнослужащих соответствующими медалями было осуществлено путем изучения пройденного ими боевого пути и фактора их непосредственного участия в войне. На встрече граждане были выслушаны, приняты их заявления, и для прояснения вопроса военным частям были даны соответствующие поручения».