Россия ведет деструктивную политику против своих ближайших союзников

Сегодня мы все чаще становимся свидетелями деструктивной политики Кремля, направленной не только против Украины, Грузии, стран НАТО и ЕС, но даже против ближайших союзников России. Целью такой политики, безусловно, является восстановление постсоветского влияния в странах бывшего СССР и Центральной Европы.

С этой целью спецслужбами РФ, под личным контролем Путина, осуществляется поиск уязвимых мест и дальнейшее активное стимулирование деструктивных процессов с помощью структур российских спецслужб, ее агентуры и привлеченных иностранных лиц в качестве «агентов влияния». Имеющиеся исторические связи с РФ иностранных государств рассматриваются Кремлем как основание для прямого и скрытого вмешательства во внутренние дела этих стран. Среди таких стран российским руководством определена Болгария.

Регион Черного и Каспийского морей, а также Балканы рассматриваются Россией как привлекательный регион для противодействия НАТО, в результате усиления российского военного присутствия в регионе после захвата украинского Крыма, усиления военно-политического сотрудничества с Сербией, активизации в проведении операций влияния российских спецслужб в Косово, Боснии и Герцеговине и Болгарии.

Болгария рассматривается Москвой как особая, ментально близкая страна со славянским населением, в среде которого возможно эффективно проводить операции российских спецслужб по развалу или критическому снижению эффективности НАТО в регионе Черного моря. Этому способствует значительное присутствие российского бизнеса в Болгарии, а также заинтересованность болгарского руководства в российских энергоресурсах и их транспортировке по территории Болгарии. Похожая ситуация в Черногории едва не привела к государственному перевороту в результате активной деятельности на ее территории российских спецслужб.

Российские спецслужбы осуществили полномасштабное проникновение в государственные институты Болгарии на политическом, экономическом и социально-культурном уровне посредством деятельности формально независимых экономических и общественных организаций. Политическое и экономическое влияние осуществляется путем предложения на первый взгляд выгодных экономических проектов, которые, однако, на стратегическом уровне противоречат интересам ЕС и НАТО и в случае реализации приведут к усилению зависимости Болгарии от РФ.

Последний случай с выдворением 28 октября 2019 года из Софии российского шпиона, который действовал в составе посольства России в Болгарии, является очень ярким примером как Кремль действует по отношению к своим ближайшим союзникам. Подобные не одноразовые случаи выдворения сотрудников российских спецслужб с территории Болгарии случались и ранее.

Болгария не является единственным случаем, идет скоординированная широкомасштабная специальная операция Кремля по ослаблению и даже дезинтеграции НАТО и ЕС, в том числе в странах, которые считаются слабым звеном евроатлантической солидарности.

Пример деструктивной деятельности Кремля в Болгарии заставляет задуматься и другие страны. К сожалению, агрессия России против Украины, оккупация Крыма и развязывание войны на Донбассе развевает все сомнения по поводу имперской политики Кремля.

Азербайджан ведет сбалансированную, многовекторную внешнюю политику, принимая участие в Миссии НАТО в Афганистане «Решительная поддержка», развивая тесные отношения с Турцией и другими союзниками по НАТО, реализуя масштабные стратегические проекты как, например, «Южный газовый коридор» и другие. В это время Россия содержит мощную военную базу на территории страны агрессора Армении и до конца не известно, какая именно информация, касательно Азербайджана, направляется туда и какой именно активностью занимаются русские в Баку?

Игорь Соловей