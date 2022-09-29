Премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что Азербайджан имеет определенные успехи и в установлении отношений с союзниками Армении. Он пытается добиться, чтобы в Армению не поставлялось оружие. Заплачены сотни миллионов долларов, но обязательства по поставкам оружия в Армению не выполняются, в том числе и странами-союзниками. Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр заявил на заседании правительства.

«По всем направлениям, во всех случаях, где это возможно, к сожалению, они имеют определенные успехи и в смысле отношений с нашими союзниками, они пытаются сделать так, чтобы в Армению не поставлялось оружие и боеприпасы. Есть случаи, в которых заплачены сотни миллионов долларов, но обязательства по поставкам оружия в Армению не выполняются, в том числе и странами-союзниками. Это, конечно, болезненная реальность. И мы должны глубоко проанализировать эту ситуацию», — сказал Пашинян.