Россия не видит альтернативы сотрудничеству с Турцией

Россия по-прежнему обеспокоена присутствием террористов в сирийском Идлибе, но не видит альтернативы сотрудничеству с Турцией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Это сотрудничество продолжается, и совсем недавно в Сочи два президента подтвердили свою решимость продолжать сотрудничество по Идлибу в плане реализации сочинских договоренностей. При этом мы не скрываем обеспокоенности, что сохраняется террористическая угроза в Идлибе и пока до сих пор не удалось произвести размежевание с террористами в Идлибе. Террористы там работают, они представляют угрозу и для сирийской армии, и для наших военных», — сказал Песков. (РИА Новости)

| 2019-12-15T19:41:12+00:00 15 декабря 2019, 21:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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