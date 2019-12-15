Россия не видит альтернативы сотрудничеству с Турцией

Россия по-прежнему обеспокоена присутствием террористов в сирийском Идлибе, но не видит альтернативы сотрудничеству с Турцией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Это сотрудничество продолжается, и совсем недавно в Сочи два президента подтвердили свою решимость продолжать сотрудничество по Идлибу в плане реализации сочинских договоренностей. При этом мы не скрываем обеспокоенности, что сохраняется террористическая угроза в Идлибе и пока до сих пор не удалось произвести размежевание с террористами в Идлибе. Террористы там работают, они представляют угрозу и для сирийской армии, и для наших военных», — сказал Песков. (РИА Новости)