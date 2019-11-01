Российский газ как инструмент влияния

Едва ли не самой радостной новостью для российских властей за последние месяцы (если не годы) стало сообщение о том, что Дания выдала разрешение на строительство «Северного потока-2» по своей территории. Точнее, дну.

Вообще-то, датское королевство оставалось последним оплотом на пути к реализации проекта этого нового трубопровода, который будет доставлять газ из месторождений полуострова Ямал в дома жителей Западной Европы.

А все нынешнее руководство РФ, как известно, является непосредственным выгодополучателем от продаж нефти и газа за рубеж. Другими словами, прокладка «Северного потока-2» станет не только дополнительной поддержкой для госбюджета России, но еще и новым краником, откуда валюта станет капать в личные карманы высших российских чиновников – Путина и его питерских друзей.

Годами против этого проекта выступали США, Украина и поддерживающая их Польша. Америке российская труба мешала продавать Европе свой сжиженный газ. Украина пыталась всеми силами сохранить транзит российского газа по своей территории.

Важно также отметить, что все предыдущие годы Вашингтон и Варшава не раз предупреждали ЕС, что там, где появляются российские нефть и газ, возникают и дополнительные элементы напряжения, ибо Москва никогда не забывает о политической составляющей подобных проектов, о возможности оказывать давление за их счет.

И теперь Газпром может закончить свое строительство. Но впрочем, кое-какие сложности еще остались.

Дания выдала разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2» на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море, сообщило Энергетическое агентство страны (DEA). Собственно, выдавая разрешение, Копенгаген поясняет (видимо, упреждая недовольство Вашингтона), что вынужден это сделать в силу обязательств королевства по Конвенции ООН по морскому праву. Потому что претензий с точки зрения природных ресурсов и окружающей среды — нет.

Разрешение от Дании подоспело на удивление вовремя. Как передают российские СМИ, фактически на днях трубоукладчики уже достигли датских границ. Уже уложено более 2100 километров двух ниток газопровода. А датский участок трубы относительно короткий и составляет 147 км. Средняя скорость трубоукладочного судна составляет 4-5 км в сутки. Значит, строительство датского участка может занять около 36 дней или 4-5 недель. Таким образом, «Северный поток-2» начнет поставки газа в Европу в марте или апреле 2020 года.

Теперь вопрос — что может противопоставить Америка этому обоюдному желанию России и Европы? Первый замгоссекретаря Джон Салливан надеется, что США удастся помешать РФ достроить «Северный поток-2», но опасается, что строительство газопровода окажется в той стадии, когда остановить его будет уже невозможно. «Я обеспокоен тем, что мы можем оказаться на той стадии, когда у русских есть ресурсы и возможность достроить газопровод вне зависимости от того, что мы будем делать, и наложение санкций их не остановит. То есть, это заставит Россию заплатить высокую цену, но не остановит трубопровод. Но я не считаю, что мы уже достигли этого момента», — сказал Салливан накануне, на слушаниях по утверждению его кандидатуры на пост посла США в РФ. То есть, четких, просчитанных инструментов противодействия у Штатов нет.

Ясно также, что Украина в практическом смысле противодействовать проекту тем более не в состоянии. Собственно, в этом ключе и выразился президент Владимир Зеленский. Решение Дании допустить строительство «Северного потока-2» ослабляет всю Европу и власти Украины никогда бы не допустили этого, если б это было в их силах, заявил глава республики. «Мы понимали, что так может произойти. Если бы это зависело только от меня, Дания тогда бы не подтвердила разрешение на строительство», — сказал украинский лидер.

При этом Зеленский подчеркнул, что, по мнению Киева, строительство «Северного потока-2» — это вопрос не только энергетической, но и геополитической безопасности. «Я вам скажу откровенно: это усиливает Россию и ослабляет Европу», — оценил президент Украины решение Копенгагена.

И тут с ним трудно не согласиться. Вспомним, Россия, а в свое время и СССР, не раз и не два прибегали к политике «перекрытия кранов», когда им вдруг что-то не нравилось в политике тех или иных партнеров, которым они поставляютт нефть или газ. Теперь эта участь может ждать и Европейский Союз.