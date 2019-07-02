Российские авиакомпании отменяют рейсы в Чехию

«Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа» отменили рейсы в Прагу и Карловы Вары за 2 июля из-за решения Чехии отозвать выданные ранее разрешения на полеты. Комментариев от чешской стороны пока не поступало, передает dw.com.
В связи с этим отменены рейсы SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 по маршруту Москва — Прага — Москва за 2 июля, при этом в тот же день будут выполнены два рейса по тому же маршруту — SU2012/2013 и SU2024/2025. Пассажиры отмененных рейсов будут перевозиться на двух оставшихся либо передаваться на рейсы других перевозчиков, указывается далее в заявлении «Аэрофлота».