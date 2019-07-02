Российские авиакомпании отменяют рейсы в Чехию

«Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа» отменили рейсы в Прагу и Карловы Вары за 2 июля из-за решения Чехии отозвать выданные ранее разрешения на полеты. Комментариев от чешской стороны пока не поступало, передает dw.com.

«Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Прагу, а авиакомпания «Победа» — в Карловы Вары. По информации российских авиакомпаний, это произошло из-за решения чешских властей, отозвавших соответствующие разрешения. «Несмотря на то, что у «Аэрофлота» есть все технические возможности для обеспечения рейсов, чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов», — заявило руководство крупнейшей российской авиакомпании во вторник, 2 июля.
В связи с этим отменены рейсы SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 по маршруту Москва — Прага — Москва за 2 июля, при этом в тот же день будут выполнены два рейса по тому же маршруту — SU2012/2013 и SU2024/2025. Пассажиры отмененных рейсов будут перевозиться на двух оставшихся либо передаваться на рейсы других перевозчиков, указывается далее в заявлении «Аэрофлота».
| 2019-07-02T09:50:54+00:00 2 июля 2019, 09:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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