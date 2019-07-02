Российские авиакомпании отменяют рейсы в Чехию

«Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа» отменили рейсы в Прагу и Карловы Вары за 2 июля из-за решения Чехии отозвать выданные ранее разрешения на полеты. Комментариев от чешской стороны пока не поступало, передает dw.com.

«Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Прагу, а авиакомпания «Победа» — в Карловы Вары. По информации российских авиакомпаний, это произошло из-за решения чешских властей, отозвавших соответствующие разрешения. «Несмотря на то, что у «Аэрофлота» есть все технические возможности для обеспечения рейсов, чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов», — заявило руководство крупнейшей российской авиакомпании во вторник, 2 июля.