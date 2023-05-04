Российские авиакомпании начали отменять убыточные внутренние рейсы после сокращения господдержки.

Столкнувшись с дефицитом бюджета из-за санкций и войны в Украине, правительство урезало субсидии по программе выполнения региональных полетов в обход Москвы с 9 млрд до 7,5 млрд руб., пишут «Известия» со ссылкой на три источника в отрасли.

По их словам, Минтрансу в целом поручили сократить расходы на 5%, однако субсидии для региональных перевозок были урезаны сразу на 17%. «Росавиация подошла к вопросу формально: убрали из программы те маршруты, на которые авиакомпании еще не заключили договоры о софинансировании рейсов с региональными властями», — отметил один из собеседников.

В результате авиакомпании стали отказываться от рейсов в Омскую и Тюменскую области, Татарстан, Санкт-Петербург, Дагестан и Северную Осетию, говорит источник. Отменяются даже уже запланированные рейсы.

«Полетные программы по маршрутам Нижний Новгород — Петрозаводск и Кемерово — Чита были отменены в связи с пересмотром решения Росавиации субсидировать данные линии», — заявили в Nordwind Airlines. В авиакомпании «Россия» отметили, что отказалась от двух еженедельных рейсов из Санкт-Петербурга в Тобольск. В Smartavia пока не отменяют региональные рейсы, но рассчитывают на господдержку. (moscowtimes.ru)