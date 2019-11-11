Роналду обматерил Сарри после своей замены в матче с «Миланом»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду оскорбил главного тренера команды Маурицио Сарри после того, как специалист заменил форварда на 54-й минуте матча 12-го тура чемпионата Италии против «Милана», сообщает Il Bianconero.

По информации издания, португалец назвал Сарри сукиным сыном. Футболист не пожал тренеру руку и сразу отправился в раздевалку.

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива» Роналду также был заменен.

Встреча между «Ювентусом» и «Миланом» завершилась со счетом 1:0 в пользу туринской команды.

| 2019-11-11T18:01:42+00:00 11 ноября 2019, 19:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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