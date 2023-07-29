Полузащитник «Аль-Насра» Криштиану Роналду облил водой оператора по окончании матча Клубного кубка арабских чемпионов по футболу с «Аль-Шабабом». Об этом сообщает Marca.

28 июля клуб Роналду сыграл вничью с «Аль-Шабабом» (0:0) в первом туре группового этапа турнира. После финального свистка португалец стоял на бровке и бурно обсуждал встречу с одним из членов своей команды. Во время диалога португалец пил воду, а после чего с негодованием облил водой оператора, который снимал футболиста. Роналду начал размахивать руками, показывая оператору, что он должен уйти.

Роналду уже полгода выступает в чемпионате Саудовской Аравии и после громких трансферов лета продолжает оставаться самым высокооплачиваемым игроком лиги. 2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

В прошлом сезоне «Аль-Наср» стал вторым в чемпионате, пропустив вперед себя «Аль-Иттихад».