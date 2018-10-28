Роналду нет, король травмирован, а корона ждет того, кто готов ее одеть

«Эль Класико»

Обозреватель ESPN Габриэле Маркотти в своей статье вспоминает времена, когда последний раз «Эль Класико» проходил без участия Месси и Роналду. Тогда еще концерн Tesla не продал ни единого автомобиля, а Netflix в основном, только продавал DVD, у нас доллар еще стоил фантастические 0.78 за манат и мир не знал Гвардиолу тренера. С тех пор прошло очень много времени и выросло целое поколение молодых людей, для которых «Класико» и есть противостояние этих двух гениев современности. Которые из года в год находили стимул для борьбы именно друг в друге. Месси для Роналду тот, кем был Бёрд для Меджика – постоянным подстрекателем и стимулом для роста. Это двое как вирус и антидот, без одного не возможен другой.

Благодаря этой вечной борьбе добра со злом (кто тут зло, а кто добро решать вам) «Барселона» и мадридский «Реал» поднялись на совершенно недосягаемый уровень качества игры, спортивного противостояния и узнаваемости своего спортивного бренда. Одно название «Эль Класико» многомилионный продукт который концентрирует на себе внимание всего мира, права на телетрансляции перепродаются на все континенты и даже время проведения матча меняется для адаптации на новые рынки сбыта. Ни одна другая игра клубного футбола национального масштаба не может похвастаться такими рейтингами и интересом.

На то огромное количество причин. Если говорить о мировом футболе, то «Барселона» и «Реал» доминировали в течение последнего десятилетия на поле и вне его. Девять из десяти последних титулов Ла Лиги эти две команды разыгрывали между собой. Каталонцы и мадридцы побеждали в семи из десяти последних сезонах Лиги чемпионов. Они выросли как бренды — их футболки носят по всему миру, они очень популярны в социальных сетях и видеоиграх. Они настолько проникли в общественное сознание, что стали узнаваемыми даже за рамками футбольного мира и его фанатов.

Но завтрашнее «Класико» будет «особенным». Роналду скандально покинул Мадрид и перебрался в Турин, а Месси сломал руку в предыдущем туре и пропустит около трех недель.

«Реал» переходящий через переходный период оказался в непривычных для себя условиях. Об этом свидетельствует его седьмое место в турнирной таблице и показатель 4-2-3 по количеству побед, ничьих и поражений. Отсутствие равноценной замены человеку, который ежегодно отгружал по 40+ голов дает о себе знать и положению главного тренера команды Хулена Лопетеги особо не позавидуешь, ведь как утверждают многие критики и инсайдеры его судьбу решит именно воскресный матч на «Камп Ноу».

«Мадридцам нужен Криштиану. Когда вы лишаетесь игрока, который умеет забивать, и не находите ему замену, начинаются проблемы», — добавляет Макманаман.

У «Барселоны» по сравнение со своим вечным врагом состояние дел выглядит лучше. Добытое ценой потери Месси на прошлой неделе первое место в Ла Лиге, уверенная игра против «Интера» в отсутствии Месси и сама игра которая пройдет на домашней арене положительно влияют на игроков каталонцев. Но количество голов, которые каталонцы пропускают говорят о том, что в обороне у Вальверде ни все в порядке. Даже без ныне травмированных Умтити и Вермалена «Барселона» слишком часто пропускает в этом году, а вынужденно сформированная связка Ленгле и Пике слишком не сыграна и очень часто допускает позиционные ошибки, что может стать ключевым фактором в игре против королевского клуба.

Это «Класико» может стать началом принципиально нового этапа противостояния между «Барсой» и «Реал»ом и в какой-то мере, отсутствие, хоть и временное Месси дает пищу для размышления, потому как даже с условием наличия Месси в обойме каталонцам нужно понемногу привыкать играть без него. Лео гений и живая легенда мирового футбола, но хоть многие в это и не верят, но он тоже человек и природа начинает брать свое. Я, как и любой адекватный болельщик футбола желаю, чтоб он продолжал играть как можно дольше, но летом аргентинцу исполниться 32 и время, к сожалению, тикает одинаково для всех.

Мадрид уже начал болезненный процесс отвыкания от Роналду. Результаты как мы видим, пока оставляют желать лучшего, но уже сейчас можно определенно сказать в ком нынешний «Реал» видит противоядие от зависимости от португальской звезды.

Первым кандидатом на эту роль выглядит Марко Асенсио – которого назвали в честь великого голландца Марко Ван Бастена. Преимущественно действующий на позиции Роналду молодой форвард имеет весь набор нужных базовых данных, чтобы стать лучшим в мире.

Есть еще Гарет Бейл – который наконец получил шанс полностью проявить себя и стать основной движущей силой «сливочных». Сможет ли валлиец совладать с непостоянством и травмами покажет время.

Что касается «Барселоны», то она на вырученные четверть миллиарда долларов от сенсационной продажи Неймара, приобрела сразу двух игроков: Филипе Коутиньо и Усмана Дембеле.

Коутиньо, купленный в январе у «Ливерпуля» за 150 миллионов долларов, является плеймейкером, но как показывает статистика построения каталонцев в этом сезоне то, тренер сине-гранатовых видит в бразильце третьего наконечника атаки. А в отсутствии Месси Вальверде готов передать бразды правления командой в его руки.

Что касается Дембеле, который прибыл в команду летом 2017 года, то его персона вызывает больше вопросов, нежели ответов. Сильная травма в начале прошлого сезона помешала юному французу как следует влиться в состав и адаптироваться к игре, что способствовало психологическим проблемам и поэтому даже после восстановления, несомненно, очень талантливый юноша так и не может пока полностью раскрыться, и продемонстрировать товар лицом.

Именно эти ребята в ближайшие годы могут стать новыми лидерами своих команд, а сегодняшнее «Класико» может стать идеальным шансом заявить о себе.

Бывший капитан сборной Уругвая, капитан мадридского «Атлетико» и живой свидетель вечной борьбы этих двух испанских грандов считает, что «Эль-Класико» всегда будет значить больше, чем любой отдельно взятый игрок. «Кристиану и Месси помогли «Эль-Класико» вырасти до того, чем это противостояние стало сегодня. Однако все когда-то заканчивается. Люди уходят, а их места занимают другие».

Диего прав, Месси и Роналду величайшие игроки современности и благодаря им испанский футбол и «Класико» находятся там, где они сейчас, но суть в том, что именно благодаря этой игре они стали теми, кем являются.

Времена меняются, на смену старым героям и кумирам приходят новые, а неизменным остается лишь арена.

В статье использованы материалы сайта ESPN.

Оригинальный линк http://www.espn.com/soccer/spanish-primera-division/15/blog/post/3678055/no-messino-ronaldo-no-problem-as-the-clasico-is-ready-for-a-new-hero

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