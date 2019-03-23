Решение ФРС о ставке укрепило манат

В истекшем году рост ставки по кредитам Федрезерва способствовал укреплению доллара к мировым валютам. И хотя в силу реалий местной экономики данное обстоятельство не оказывало прямого влияния на азербайджанскую валюту, опосредованное давление объективно сильного доллара все же имелось.

В текущем году Федеральная резервная система США занимает более мягкую позицию. Накануне американский центробанк сохранил базовую ставку на прежнем уровне — в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых. Об этом говорится в заявлении Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC).

ФРС также не ожидает повышения процентных ставок в текущем году и планирует поднять стоимость кредитования только в 2020 году всего один раз. Между тем, под занавес прошлого года ожидалось, что в текущем году повышений ставки будет два, а в 2020 году – одно.

Аналитики отмечают, что «2019 год кажется противоположностью 2018 года» и приведет к ослаблению доллара из-за уязвимости США, вызванного величиной внешнего долга. Что касается местных реалий, известно, что изменения ставки ФРС не оказывают прямого влияния на курс азербайджанской валюты к доллару.

Однако пересмотр траектории процентных ставок американской системы банков оказывает опосредованное влияние на устойчивость маната к доллару – через индексы нефти. С этой точки зрения, также нельзя упускать из виду объективное удешевление американской валюты. На обнародовании решения ФРС доллар упал к мировым резервным валютам, долларовый индекс DXY обвалился на 0,47%.

Как известно, дорожающий доллар приводит к падению цены нефти на мировых рынках, а снижение ставки по кредитам ФРС сопровождается обратным эффектом. И хотя дешевеющий доллар не синоним подорожания «черного золота», корреляция между решением американского регулятора и нефтью достаточно сильная. Решение ФРС стало основным событием для рынка энергоресурсов.

Примечательно, что в день оглашения решения Федрезерва об отказе от повышения процентных ставок нефть сорта Brent на ICE в среду выросла на 1,3%, до $68,36 за баррель, преодолев психологически значимый для рынка уровень в $68 за баррель. Росту индексов способствовало одновременное объявление данных о коммерческих запасах нефти в США. Так, товарные запасы нефти за неделю упали на 9,59 млн. баррелей, хотя рынок ожидал их небольшого роста, на 309 тыс. баррель.

По мнению местных аналитиков, снижение ставки весомый аргумент в пользу объективного удешевления доллара, более благополучной для нашей страны конъюнктуры нефти и роста доходов от экспорта энергосырья. Означает ли все перечисленное выше, что открываются перспективы укрепления национальной валюты? Ответ — да, вполне возможно, но в реализации такого сценария присутствует множество подводных камней.

При этом следует помнить, что это не манат укрепился, а доллар ослаб, и поэтому активы и сырьевые товары, в том числе и нефть, стали выглядеть дороже. К тому же снижение ставки ФРС обусловлено рисками стагнации экономики и мировой торговли. Понятно, что такие перспективы неблагоприятно отразятся на котировках сырьевых товаров.