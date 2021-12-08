В рамках действующей концепции, с применением самых современных технологий и инноваций обновлены системы защиты и дизайн денежной купюры достоинством 20 манатов, посвященной теме Карабаха.

Как сообщили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА), денежная купюра достоинством 20 манатов с обновленным дизайном и самыми современными системами защиты будет введена в оборот с 10 февраля 2022 года.

Начат процесс приведения в соответствие (адаптации) всех используемых на территории страны систем наличной оплаты и оборудования к обновленным денежным знакам достоинством 20 манатов.

В то же время ЦБА обновил дизайн металлических денежных знаков достоинством 20 гяпиков. Их дизайн дополнен Государственным гербом и годом выпуска.

Отметим, с начала нынешнего года были введены в оборот обновленные денежные знаки достоинством 1, 5 и 50 манатов.