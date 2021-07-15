9 июля 2021 года глава Госслужбы экологической безопасности Хикмет Ализаде сообщил о проведении Минэкологией проверки распространенной в социальных сетях информации о вырубке лесов на арендованном компанией Beta участке лесного фонда на территории поселка Хафтони Лянкяранского района.

Как сообщил Хикмет Ализаде, было установлено, что при выполнении условий договора между компанией Beta и Лянкяранским региональным центром лесного хозяйства с целью закладки сада на участке лесного фонда были допущены нарушения, а также вырублены деревья и кустарники.

«В настоящее время осуществляется посадка новых деревьев на месте срубленных, принимаются меры по компенсации нанесенного природе ущерба и выплате компанией Beta штрафа.

В отношении работников лесной службы, которые не выполнили свои обязанности должным образом, принимаются дисциплинарные меры», — сказал Хикмет Ализаде.

Напомним, что ранее Министерство экологии и природных ресурсов всячески опровергало информацию о вырубке лесов на арендованном компанией Beta участке лесного фонда на территории поселка Хафтони. Так, 8 июля 2021 года представитель Минэкологии Намик Хыдыров завил, что «поля в этом районе очищаются от мелких кустарников и высохших деревьев». Данная территория состоит из засушливых земель. Вырубки деревьев в этом районе не было и не будет. Об этом не может быть и речи. Территория находится под контролем», — сказал Намик Хыдыров (https://haqqin.az/news/214560).

Отметим, что информация о вырубке леса на территории поселка Хафтони была распространена руководителем общественной организации Ekofond, экоактивистом Джавидом Гара.

Мы попросили Джавида Гару прокомментировать заявление Хикмета Ализаде.

«Министерство экологии и природных ресурсов лишь оштрафовало компанию Beta на 6 тысяч манатов. До этого Минэкологии всячески опровергало факт вырубки лесов на территории поселка Хафтони», — сказал Джавид Гара.

Экоактивист обратил внимание на несоответствие преступного деяния по отношению к экологии и меры наказания – т.е. суммы штрафа, установленной Минэкологии в отношении компании Beta. «А ведь в лесном массиве на территории поселка Хафтони было вырублено около тысячи деревьев. И за все эти вредоносные деяния всего 6 тысяч манатов штрафа? Думаю, что Минэкологии обязательно должно обратиться в Генпрокуратуру для возбуждения уголовного дела в отношении компании, уничтожившей деревья», — считает Джавид Гара.

Как заявил # адвокат Эльмар Сулейманов, согласно статье 259 Уголовного кодекса АР, незаконная рубка (изъятие) деревьев, кустов или иных зеленых насаждений в лесах или особо охраняемых природных территориях, а также деревьев, кустов или иных зеленых насаждений, не входящих в лесной фонд, в значительных размерах наказывается штрафом в размере от пяти тысяч до семи тысяч манатов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

«Думаю, что по факту вырубки столь значительного количества деревьев обязательно должно было быть возбуждено уголовное дело», — считает адвокат.

Поскольку 259 статья Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (http://continent-online.com/Document/?doc_id=30420353&doc_id2=30420353#activate_doc=2&pos=376;-100.39999389648438&pos2=3109;-27.399993896484375) подразумевает возбуждение уголовного дела, мы решили выяснить, было ли возбуждено уголовное дело по факту вырубки лесного массива на территории села Хафтони.

Прокурор пресс- службы Генпрокуратуры Кенан Зейналов отметил, что ему «ничего не известно о возбуждении уголовного дела по факту вырубки деревьев на территории поселка Хафтони». А в пресс- службе Министерства экологии и природных ресурсов нам сообщили, что ведомство все еще продолжает расследование по факту вырубки деревьев на территории Хафтони.

Мы также решили узнать мнение руководства компании Beta, но, к сожалению, наша попытка не увенчалась успехом. Как сообщили нам сотрудники Beta, в компании не было ответственных лиц, которые могли бы дать разъяснения по нашим вопросы. Причем их не было и в Баку, и в Лянкяране…

Ну что ж, получается, что в Азербайджане частная компания может просто взять и уничтожить «легкие» страны и уйти от ответственности, заплатив всего лишь несколько тысяч манатов штрафа, и то только в том случае, если экологи поднимут шумиху. В данном случае вопросы возникают не только к госорганам, которые тянут время, тем самым надеясь на то, что скандал утихнет, но и к экологам и гражданским активистам. Ведь в развитых странах при таких случаях экологи не ограничиваются социальными сетями и СМИ. Они проводят акции протеста, призывают население отказаться от продукции той компании, которая небрежно относиться к природе. Именно такими акциями экологи вынуждают госструктуры серьезно наказывать нарушителя, который должен не только раскошелится, но и полностью восстановить уничтоженное. В нашем случае компания Beta, чья продукция популярна в стране, могла бы извиниться и объявить, что добровольно готова финансировать процесс восстановления лесного массива, который был уничтожен. Именно так серьезная компания может сохранить лицо перед обществом. Ну это в идеале, и в Европе. А у нас…