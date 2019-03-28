Ректор БГУ избран членом бюро Совета Евразийской ассоциации университетов

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова стал площадкой для Международного форума «Университеты, общество и будущее человечества». На форуме Бакинский государственный университет (БГУ) представлял ректор Эльчин Бабаев, сообщает Trend со ссылкой на вуз.

В рамках московского форума состоялись Съезд Российского союза ректоров и Съезд Евразийской ассоциации университетов (ЕАУ), и В.Садовничий переизбран президентом этих структур.

Ректор БГУ Э. Бабаев избран членом бюро Совета ЕАУ. Э.Бабаев поздравил ректора МГУ В. Садовничего с 80-летним юбилеем, обсуждены вопросы двусторонних отношений и будущего сотрудничества БГУ с ведущими университетами ЕАУ.

Напомним, что ЕАУ в этом году исполнилось 30 лет. Ассоциация объединяет 139 университетов Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины. Высшим руководящим органом ЕАУ является Съезд Ассоциации. Всего состоялось 13 съездов Ассоциации, которые проходили в Москве, Киеве, Баку, Ашхабаде, Казани, Минске и др. городах.