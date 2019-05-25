«Реал» нашел замену Рамосу

Мадридский «Реал» заинтересован в переходе защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, сообщает «Советский спорт».

По информации AS, испанский клуб рассматривает футболиста сборной Нидерландов в качестве замены защитнику Серхио Рамосу, объявившему о желании покинуть команду после завершения сезона.

В нынешнем сезоне ван Дейк принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что четыре клуба заинтересованы в приобретении Рамоса.