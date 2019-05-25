«Реал» нашел замену Рамосу

Мадридский «Реал» заинтересован в переходе защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, сообщает «Советский спорт».

По информации AS, испанский клуб рассматривает футболиста сборной Нидерландов в качестве замены защитнику Серхио Рамосу, объявившему о желании покинуть команду после завершения сезона.

В нынешнем сезоне ван Дейк принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что четыре клуба заинтересованы в приобретении Рамоса.

| 2019-05-25T23:48:04+00:00 26 мая 2019, 04:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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