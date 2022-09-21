Английский «Манчестер Юнайтед» нашел нападающего, который заменит португальского форварда клуба Криштиану Роналду по истечении контракта. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По данным издания, приоритетной целью «красных дьяволов» остается нигерийский форвард итальянского «Наполи» Виктор Осимхен. За переход 23-летнего футболиста «МЮ» готов заплатить 100 млн евро. Подписать контракт с игроком манкунианцы намерены в зимнее трансферное окно.

Соглашение Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2023 года с опцией продления на сезон. Ранее неоднократно появлялись сообщения об уходе 37-летнего португальца из команды.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. За клуб из Неаполя он провел 65 матчей, в которых забив 30 мячей и сделал десять результативных передач.