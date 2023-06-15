Французский «Пари Сен-Жермен» ищет варианты усиления атакующей линии перед новым сезоном.

По информации Sports Zone, парижский клуб намерен приобрести форварда «Ливеруля» и сборной Египта Мохамеда Салаха.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи уже провел беседу с нападающим английской команды и уведомил его о желании совершить трансфер.

Издание Sports Zone считает, что Аль-Хелайфи нашел в Салахе замену аргентинцу Лионелю Месси, который продолжит карьеру в «Интер Майами», и отмечает, что провести сделку будет непросто.

В прошедшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Салах провел за «Ливерпуль» 38 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 12 результативных передач.