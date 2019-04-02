Рашад Садыхов: «Карабах» снова догнал «Нефтчи», но преимущество у них

Капитан агдамского «Карабаха» Рашад Садыхов прокомментировал победу над «Сумгайытом» (6:0) в 22-м туре премьер-лиги.

«Мы не ожидали такого счета, были согласны и на 1:0. Ведь главное, чтобы была победа. Но вышло еще лучше. Мы очень серьезно подошли к «Сумгайыту». При счете 3:0 они могли забить, но мяч угодил в штангу. У них были еще моменты. Во втором тайме было полегче. Если в первом соперник прессинговал, не давал пойти в атаку, давил, то после подряд пропущенных голов пал духом. После этого у нас игра пошла лучше.

В следующем туре нас ждет встреча с «Габалой», и сегодняшняя победа не дает нам никакого преимущества перед ними. Главное то, что мы взяли три очка. «Карабах» снова догнал «Нефтчи», но преимущество бакинского клуба сейчас в том, что если у нас и дальше будет равное количество очков, то в последнем туре нам играть с ними на выезде. Но в целом, шансы равны», — заявил Садыхов.