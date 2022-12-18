Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси догнал трехкратного чемпиона мира бразильца Пеле по количеству голов на мировых первенствах.

Как передает ТАСС, в воскресенье Месси открыл счет в финальном матче чемпионата мира в Катаре против команды Франции.

Аргентинец реализовал пенальти на 23-й минуте и забил свой 12-й гол на чемпионатах мира. На текущем турнире Месси отметился шестью голами. На 36-й минуте Анхель Ди Мария сделал счет в матче с французами 2:0.

Текущий матч является 26-м для Месси на чемпионатах мира. По этому показателю он превзошел немца Лотара Маттеуса (25). Нынешний турнир является для Месси пятым в карьере (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Пеле выступал на четырех чемпионатах мира (1958, 1962, 1966, 1970). По количеству голов на чемпионатах мира первое место занимает немец Мирослав Клозе (16 мячей), вторым идет бразилец Роналдо (15), третьим — немец Герд Мюллер (14), четвертым — француз Жюст Фонтен (13).