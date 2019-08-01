Ракетные испытания в КНДР не нарушают обещание Ким Чен Ына, заявил Болтон

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что ракетные испытания КНДР не нарушают обещание северокорейского лидера Ким Чен Ына президенту США Дональду Трампа о денуклеаризации.

Ранее северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что КНДР 31 июля под руководством лидера страны Ким Чен Ына провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа. Военные Южной Кореи заявляли, что КНДР испытала две баллистические ракеты малого радиуса действия на восточном побережье страны, что стало вторым испытанием за неделю.

«Пуск этих ракет не нарушает обещание, которое Ким Чен Ын дал президенту касательно межконтинентальных баллистических ракет», — заявил Болтон в интервью телеканалу Fox Business

Болтон считает, что Северную Корею следует спросить, когда начнутся обсуждения по денуклеаризации и встречи между рабочими группами.(РИА Новости)