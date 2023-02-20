Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон отвергла критику в отношении запуска ракеты «Хвасон-15» 18 февраля со стороны южнокорейских экспертов, назвав их «желторотыми птенцами». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК.

Ким Ё Чжон указала, что Северная Корея уже обладает необходимыми технологиями и будет в будущем только наращивать число ракет.

Сестра главы КНДР добавила, что Вашингтону и Сеулу следует не беспокоиться о технологиях Пхеньяна, а «серьезно задуматься над своими оборонительными мерами».