Работы азербайджанской фотохудожницы выставлены в Мадриде

С сентября по декабрь в Мадриде проходит выставка «Опустошенные земли», на которой демонстрируются работы десяти художниц из Азербайджана, Афганистана, Алжира, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Марокко, Ливана и Палестины.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Азербайджан на выставке представляет известная фотохудожница Рена Эфенди.

Куратором выставки выступила известный испанский искусствовед Пьедад Соланс.

По словам П.Соланс, на выставке представлены различные ландшафты стран, где проходят военные действия, происходят теракты и насилие.

Испанский искусствовед считает, что работы десяти художниц осуждают и документируют насилие и несправедливость, боль и одиночество уязвимых людей.

Рена Эфенди является призером конкурса Международного фонда документальной фотографии Fifty Crows, а также лауреатом премии «Фотохудожник года» в Азербайджане, участвовала в выставках в различных странах.

В 2007 году американский журнал «Photo District News» включил Р.Эфенди в список 30 самых известных фотографов мира.

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