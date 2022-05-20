Вирус, который вызывает оспу обезьян, циркулировал в испанском автономном сообществе Мадрид уже апреле этого года. Об этом сообщает издание El Pais.

«[Случаи] инфицирования начали выявляться на прошлой неделе, [их число] значительно увеличилось в последние дни…», — подчеркнула гендиректор департамента общественного здравоохранения региона Елена Андрадас.

По ее словам, есть данные о пациенте, который уже в апреле наблюдал симптомы и проявления заражения.

Большинство случаев заражения выявлены в первой половине мая, обратили внимание в издании.

Сейчас в Испании подтверждено семь инфицированных.