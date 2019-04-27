Путин обсудил с Лукашенко «грязную» нефть

Белорусский президент Александр Лукашенко поговорил с главой России Владимиром Путиным в Пекине о транзите некачественной российской нефти. Об этом сообщила глава администрации Лукашенко Наталья Кочанова, передает РИА «Новости».

По ее словам, лидеры двух стран обсудили вопросы поставки некачественной нефти из России на белорусские НПЗ. Она добавила, что Путин пообещал расследовать причины появления некачественной нефти.

Отмечается, что Путин также подтвердил, что обсуждал с Лукашенко вопросы по трубопроводу «Дружба».

«Да, мы очень коротко обменялись мнениями по этом делу», — рассказал Путин.