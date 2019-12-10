Путин назвал оправданным запрет движения «Хизб ут-Тахрир»* в России

Он отметил также, что эта организация во многих странах мира работает легально, но во всех государствах-членах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) она запрещена как террористическая. Президент уточнил, что эта организация запрещена и во многих исламских государствах, например в Саудовской Аравии, Египте, Тунисе. В январе 2003 года состоялось решение судебных инстанций ФРГ, признавших Хизб ут-Тахрир* террористической, а через два месяца то же самое сделал Верховный суд России, напомнил глава государства.