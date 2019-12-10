Путин назвал оправданным запрет движения «Хизб ут-Тахрир»* в России

Запрет деятельности радикальной организации Хизб ут-Тахрир, которая признана ВС РФ террористической, обязателен для исполнения на территории России, влияние идеологии этой организации уже имело тяжелые последствия, связанные например с отказом от переливания крови детям, жизнь которых зависела от этого, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник встретился с членами президентского совета по правам человека. Один из членов СПЧ, адвокат Юрий Костанов упомянул о решении Верховного суда РФ, признавшего террористической организацию Хизб ут-Тахрир. По его словам, единственное доказательство, которое упоминает суд — список террористических организаций госдепа США, при этом организация не совершала терактов, а ее участников приговаривают к серьёзным срокам, уточнил правозащитник. Он убеждён, что это явно несправедливое решение.
«Что касается вашей позиции по известной организации Хизб ут-Тахрир, которую вы считаете безобидной. Эта организация создана в 1953 году в Иерусалиме одним из ваших — условно — коллег, судьей шариатского суда. Она в своих уставных документах основополагающих прямо провозглашает необходимость создания всемирного халифата путём захвата власти и продвижения своих идей в различных государствах мира, и российское государство здесь не исключение», — заявил в ответ Путин.